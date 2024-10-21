الخارجية الإيرانية تنفي اتهامها بالتدخل في الشأن اللبناني

شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، الاتهامات التي وجهها الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي حول تدخل طهران في الشأن الداخلي للبنان، فيما أعرب عن رفضه لقيام قناة فضائية سعودية بالإساءة إلى "قادة المقاومة".

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي، "نحن مستعدون للتحدث مع أي دولة تقدم مبادرة لوقف الجرائم والاعتداءات على لبنان وغزة. موقف إيران من لبنان والمقاومة واضح، ولن نقوم بأي عمل يشير إلى التدخل في شؤون لبنان. أفضل وسيلة هي الحوار اللبناني-اللبناني"، بحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وأكد أن هاجس إيران هو "وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان"، مضيفاً "نحن نركز على تحديد الأولويات والتوقيت وعدم إدخال بعض حالات سوء الفهم والخلافات الثنائية في القضية الأساسية وهي الجهد المشترك من أجل السلام".

وأضاف، إن "هاجس الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم في غزة ولبنان كواجب أخلاقي وإسلامي وقانوني وفقا لقواعد القانون الدولي، وأولويتنا في المرحلة الحالية هي منع تصاعد التوترات في المنطقة".

وشدد بقائي "رفض إهانة قادة المقاومة من قبل قناة سعودية، ونعتبر هذه الإهانات غير مقبولة، ونرى أن هذه الطريقة ليست مقبولة. لقد نقلنا هذا الأمر إلى الجهات المعنية عبر القنوات الدبلوماسية، ونحن آسفون لأن هذه التصرفات تسببت في إيذاء مشاعر شعوب المنطقة. نأمل ألا تتكرر مثل هذه الأمور".