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الخارجية الإيرانية ترفض رفع العقوبات الاميركية تدريجياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-03T08:39:41+0000
الخارجية الإيرانية ترفض رفع العقوبات الاميركية تدريجياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، يوم السبت، عن رفضها لرفع العقوبات الاميركية المفروضة على طهران بشكل تدريجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "السياسة النهائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع جميع العقوبات الأميركية"، وليس رفعها "خطوة بخطوة".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإيرانية إن أطراف "اجتماع إيران والدول 4+1" حول الاتفاق النووي، اتفقوا على استئناف المحادثات في فيينا، يوم الثلاثاء المقبل، نافية بأن يكون هناك لقاء أمريكي إيراني.

من جهتها، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، إن محور المحادثات الأسبوع المقبل بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، سيركز على "الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إليها".

وعقد أمس الجمعة، اجتماعا على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة "4+1" عبر الأجواء الافتراضية، وتم البحث وتبادل وجهات النظر فيه حول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.

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