الخارجية الإيرانية ترد على تصنيف كندا للحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"

شفق نيوز/ ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الخميس، بتصنيف كندا للحرس الثوري على أنه "منظمة إرهابية"، مؤكداً أن هذا التصنيف "لن يكون له تأثير"، وأن "طهران تحتفظ بحق الرد على القرار" الكندي.

وأدرجت كندا، أمس الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية"، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران.

وأضاف كنعاني، أن وضع كندا حرس الثورة في إيران على لوائح الإرهاب إجراء استفزازي وغير مسؤول، معتبرا أن هذا الإجراء هو استمرار للطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية في العقد الماضي تحت تأثير دعاة الحرب.

وأشار كنعاني إلى أن إجراء الحكومة الكندية ضد حرس الثورة ليس له أي تأثير على صناعة القدرة المشروعة والرادعة لحرس الثورة، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.