الخارجية الإيرانية تحذر إسرائيل من "مغامرة جديدة" ضد لبنان

شفق نيوز/ حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، إسرائيل من "أي مغامرة جديدة" ضد لبنان بذريعة حادثة مجدل شمس في الجولان.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن أي هجوم إسرائيلي متهور ضد لبنان، يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق عدم الاستقرار وانعدام الأمن والحرب في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني أن "الكيان الصهيوني هو المسؤول الرئيسي عن العواقب غير المتوقعة لمثل هذا السلوك الأحمق"، داعيا "الولايات المتحدة إلى الالتزام بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه السلام والأمن الدوليين".

ورأى كنعاني أن "الكيان الصهيوني العنصري يحاول تشويش الرأي العام العالمي وتبرير جرائمه في فلسطين عبر سيناريو كاذب مزيف"، مؤكدا "أن دعم الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة مقابل الاعتداءات الصهيونية مهمة كل المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن".

وقتل 12 شخصا وأصيب آخرون، السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" وتوعده برد قاس، فيما يؤكد "حزب الله" اللبناني، أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.