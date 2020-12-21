الخارجية الإيرانية: استهداف السفارة الأميركية الأخير في بغداد "مريب" للغاية

شفق نيوز/ وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، الاستهداف الأخير للسفارة الأميركية في بغداد بأنه "مريب" للغاية، ملمحاً إلى أن الإدارة الأميركية قد تكون وراء الهجوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول".

وأضاف "نوع الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وتوقيته والبيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يظهران أن التوقيت مشبوه ومريب للغاية وقد أعدوا بالفعل بيانًا للنشر".

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ليلة أمس الأحد، لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا سقط البعض منها بالقرب من السفارة الأميركية.

ودانت عدة جهات سياسية ومسلحة عراقية استهداف السفارة وأخلت مسؤوليتها منه.