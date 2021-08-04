الخارجية الأميركية: نتطلع لمساعدة لبنان عبر فرض عقوبات

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن واشنطن تتطلع إلى العديد من الوسائل لدعم الشعب اللبناني، إضافة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العقوبات.

وتحدث برايس، في مؤتمر صحفي عن "فشل جماعي من قبل القادة اللبنانيين"، وقال لم نر هؤلاء المسؤولين يضعون جانباً مصالحهم السياسية وقد حان الوقت للقيام بذلك.

وتأتي تصريحات برايس في وقت يسعى لبنان إلى تشكيل حكومة تعقب تلك التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت الذي يحيي اللبنانيون اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الأولى له، مجددين مطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عنه.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر منذ أيام إطارا قانونيا لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي رحبت به واشنطن.

وأوضح برايس أن مساعدات لبنان تشمل مواد إنسانية وصحية وتربوية ووسائل لتنقية المياه. مشيرا إلى أن تلك المعونات ستساعد الضعفاء في لبنان واللاجئين السوريين والذين يستضيفونهم.

وقال المسؤول الأميركي إن مجموعة الدعم الدولي تدعو السلطات اللبنانية للتحقيق بانفجار المرفأ وتحقيق العدالة واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتحسين وضع اللبنانيين ووضع المصالح السياسية والحزبية جانباً. بحسب ما أوردته قناة الحرة الامريكية.

وأكد على دعم واشنطن حق التظاهر السلمي في العالم وفي لبنان، وقال "من حق اللبنانيين التظاهر ومحاسبة المسؤولين ويجب ألا يستخدم العنف ضد المتظاهرين."

على صعيد آخر، عبر برايس عن إدانة واشنطن إطلاق الصواريخ من لبنان الذي حدث يوم الأربعاء، وقال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.