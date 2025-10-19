الخارجية الأميركية: حماس تخطط لانتهاك وقف اطلاق النار في غزة

شفق نيوز - واشنطن

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، حركة حماس بالتخطيط لانتهاك وشيك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان إنها تلقت "تقارير موثوقة" تشير إلى انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حماس ضد سكان غزة.

وأضافت "في حال مضت حماس قدما في هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار". ولم تقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه سيبحث السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في غزة إذا لم تمتثل حماس لالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي توسط فيه.