الخارجية الأميركية توقف الخدمات القنصلية غير الطارئة في إيران

مقر وزارة الخارجية الأميركية (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إيقاف تقديم الخدمات القنصلية الاعتيادية غير الطارئة للمواطنين الأميركيين المقيمين في إيران.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الخدمات التي تشمل إصدار جوازات السفر، وتسجيل المواليد في الخارج، والخدمات غير الضرورية المتعلقة بالوثائق الرسمية لمواطني الولايات المتحدة، لن تُقدم بعد الآن.

وأكد البيان أن هذا القرار يعزز التحذير السابق للحكومة الأميركية للمواطنين من السفر إلى إيران، مشدداً على ضرورة الامتناع من السفر لأي سبب غير ضروري.

من جهة أخرى، أوضح البيان أنه "ستستمر الخدمات الطارئة مثل مساعدة المواطنين المحتجزين، وتقديم الدعم المالي الطارئ، والإبلاغ عن حالات الوفاة، عبر قسم المصالح الأميركية في سفارة سويسرا في طهران".

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة قُطعت منذ عام 1980، عقب أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران، ومنذ ذلك الحين لم يتم استئناف أي تمثيل دبلوماسي مباشر بين البلدين.

وتتولى سويسرا حفظ مصالح الولايات المتحدة في طهران، فيما ترعى باكستان المصالح الإيرانية في واشنطن.