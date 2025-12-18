الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على اثنين من قضاة "الجنائية الدولية"

شفق نيوز- واشنطن

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهما بالتورّط "في استهداف غير مشروع لإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن "القاضيين، غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، تم إدراجهما على قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 المتعلّق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية"، وفقاً لما نقله عنه بيان من وزارة الخارجية.

وأضاف روبيو، ان "القاضيين شاركا بشكل مباشر في إجراءات للمحكمة استهدفت مواطنين إسرائيليين، من خلال التحقيق أو السعي للاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك تصويتهما مع الأغلبية لرفض استئناف إسرائيلي في 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت في السنوات الأخيرة، مذكرات توقيف بحق عدد من قادة الدول، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة، وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.