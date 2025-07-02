الخارجية الأمريكية: الشرق الأوسط تغير جذريا إلى الأبد قبل أسبوعين

اكدت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، تامي بروس، يوم الأربعاء، أن تعليق إيران لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير مقبول"، داعية إياها للتعاون، فيما أكدت أن الشرق الأوسط تغير جذريا للأبد.

وقالت بروس، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اختيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقتٍ تُتاح لها فيه فرصةٌ سانحةٌ لعكس مسارها واختيار طريق السلام والازدهار غير مقبول".

وبينت أن "الشرق الأوسط تغير جذريا للغاية قبل أسبوعين، لقد تغير إلى الأبد، وأمام الولايات المتحدة فرصة في خضم هذا العالم الجديد، لاتخاذ قرار مختلف والرئيس متفائل".

وأضافت "يجب على إيران التعاون الكامل ودون تأخير، كما يجب عليها الامتثال الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح وحل الأسئلة القديمة المتعلقة بالمواد النووية غير المُعلنة في إيران، بالإضافة إلى توفير وصول غير مقيد إلى منشأة التخصيب".

وبينت "نتطلع إلى مزيد من التقارير التفصيلية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع، ومن الجدير بالتكرار أننا حققنا تقدمًا هائلاً في هذا الصدد من خلال قيادة دونالد ترامب، وإيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

وأشارت إلى أن "الرئيس ترامب عقد ممثلي اجتماعا مطولا ومثمرا مع الإسرائيليين بشأن غزة، وقد وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".

وأكدت أن "القطريين والمصريين، سيقدمون الاقتراح النهائي، وآمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق من أجل مصلحة الشرق الأوسط، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".

ووصفت بروس قرار إيران بوقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، بأنه "قرار سيئ للغاية"، وتقول إنه "ليس من المستغرب أنهم يتخذون قرارات سيئة".

وبشأن تقرير لوزير العدل الإسرائيلي بأن الوقت قد حان لضم الضفة الغربية المحتلة، أوضحت بروس "هذا أمر محدد يمكن للبيت الأبيض الإجابة عليه لكننا نقف إلى جانب إسرائيل وقراراتها وكيفية نظرتها لأمنها الداخلي. حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسياسة الرسمية للحكومة الأمريكية".

وتابعت "ما يمكنني قوله هنا هو أن الرئيس ترامب واقعي بشأن الوضع الحالي. من الواضح أن غزة مكان غير صالح للسكن. إنها بحاجة إلى إعادة إعمار بمساعدة الشركاء العرب. لا يوجد وقف لإطلاق النار بعد. نأمل أن يتغير ذلك، لكن هذا يتقدم على الديناميكية بشكل عام. هذا ما يركز عليه الرئيس".