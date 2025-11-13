الخارجية الأميركية تضيف 4 منظمات أوروبية إلى قائمة الإرهاب

شفق نيوز- واشنطن

أضافت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أربعة تنظيمات تابعة لحركة "أنتيفا" إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وبيّنت الوزارة أن تصنيف هذه المنظمات يأتي، في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمواجهة "التهديد المتزايد للعنف اليساري المتطرف في الداخل والخارج".

وشددت إدارة ترمب، وفقا للخارجية الأميركية، على استمرار جهود تتبع وتفكيك شبكات "أنتيفا" حول العالم، ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

ووفقاً للوزارة، فإن الجماعات المصنّفة "تورّطت في أعمال عنف وتفجيرات، تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الغربية وتقويض أسس الحضارة الغربية".

وأشارت الوزارة، إلى أن من بين هذه الجماعات، جماعة "الدفاع الذاتي الطبقي الثوري"، وهي جماعة أناركية ومعادية للرأسمالية وتنشط في اليونان.

وتُتهم الجماعة اليونانية بتبنيها تنفيذ هجمات بعبوات ناسفة في السابق، استهدفت وزارة العمل في أثينا ومكاتب شركة سكك حديدية كبرى.

وبموجب هذا التصنيف، تُفرض عقوبات مشددة على كل من يقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لتلك الجماعات، كما يُحظر عليها التعامل مع الكيانات الأميركية.