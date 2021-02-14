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الخارجية الأميركية تستبعد العودة للاتفاق مع إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-14T20:33:44+0000
الخارجية الأميركية تستبعد العودة للاتفاق مع إيران

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد، أن الإدارة البيت الأبيض الجديدة أبعد ما تكون عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فيما وصفت الشراكة العسكرية مع السعودية بأنها "وثيقة ومستمرة".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، في تصريح لقناة العربية السعودية، إن واشنطن بعيدة عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفاء الأخيرة بالتزاماتها.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتشاور مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار، مضيفة أن حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريا وأن بلادها تتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسياً.

وبينت غريفيث أن مبعوث أميركا لدى اليمن يجري مباحثات لحل الأزمة سياسياً، مشددة على أن واشنطن تضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية، وأنها تسعى لوقف الدعم الذي يتلقاه الحوثيون من إيران.

ووصفت غريفيث الشراكة العسكرية مع السعودية بأنها "وثيقة ومستمرة"، وجددة التأكيد على دعم بلادها للسعودية في الدفاع عن أراضيها.

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