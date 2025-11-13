الخارجية الأميركية تحذر من "حرب أهلية شاملة" في سوريا

شفق نيوز- واشنطن

حذر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس، من أن فشل الحكومة السورية المؤقتة في قيادة البلاد سيؤدي إلى "حرب أهلية شاملة".

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي: "لنفترض أن مشروع هذه الحكومة فشل، إما لأنهم أفشلوه أو لأنهم ببساطة لم ينجحوا. حينها ستنزلق سوريا إلى حرب أهلية شاملة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بمنح دمشق فرصة للنجاح في إعادة إعمار البلاد، لأنه بخلاف ذلك ستتحول سوريا إلى "مساحة غير قابلة للحكم ومنصة للمنظمات الإرهابية والعناصر الخطيرة الأخرى في المنطقة".

وأضاف أن "حرباً جديدة تماما تنتظرنا في حال فشل الحكومة".

وكان الرئيس المؤقت أحمد الشرع قد زار البيت الأبيض في العاشر من الشهر الجاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري، وعقد اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تناول مختلف القضايا في سوريا والشرق الأوسط.