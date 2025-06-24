الخارجية الأمريكية: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً والمرحلة التالية متروكة لترامب

شفق نيوز/ جددت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تأكيدها عدم إمكانية أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، فيما أشارت إلى أن المرحلة التالية متروكة للرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الضربات على المواقع النووية الإيرانية كانت مميزة ومحدودة للغاية، وأن ترامب أوضح مرارا وتكرارًا أنهم لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا، والآن،لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا"، مؤكدة أن هذا الأمر متروكٌ لرئيس الولايات المتحدة".

وأضافت بروس: "نعرب عن تقديرنا الكبير لقطر في التعاون للدفاع عن قاعدة (العديد)".

وعن سوريا، لفتت المتحدثة، إلى أن الولايات المتحدة "تدين الهجوم الوحشي والجبان على كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم"، داعية الحكومة السورية إلى "محاسبة جميع مرتكبي العنف وضمان أمن جميع السوريين، بمن فيهم أبناء الأقليات الدينية والعرقية".

ونبهت بروس، إلى أن "الولايات المتحدة تواصل دعمها للحكومة السورية في حربها ضد القوى التي تسعى إلى بثعدم الاستقرار والخوف في بلادها وفي المنطقة ككل".

وعن مساعدة دمشق، ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن مهمة السفير توم باريت كمبعوث خاص كانت مؤشرا واضحا للغاية على التزامنا بمساعدة سوريا لتكون حكومة فاعلة ومستقرة، وضمان هيكلة الحكومة واستقرارها وفعاليتها".

وتابعت: "رفعنا العديد من العقوبات لتمكين الدول الأخرى وتلك المنطقة من مساعدة الإدارة السورية الجديدة، وتعزيز قدراتها في تلك المنطقة، وخاصة في التعامل مع الجماعات الإرهابية، وداعش على وجه الخصوص".

وخلصت بروس، إلى القول "هذا هو التزامنا.. لذا، أعتقد أن هذا الالتزام يتجلى الآن بوضوح تام، والسفير إريك موجود كمبعوثنا في دمشق بهذا الصدد".

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم