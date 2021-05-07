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الخارجية الأمريكية: لن يتم تحرير الأصول الإيرانية بشكل احادي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-07T06:12:36+0000
الخارجية الأمريكية: لن يتم تحرير الأصول الإيرانية بشكل احادي

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده لا تعتزم تحرير الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات كبادرة حسن نية أحادية الجانب.

وأكد برايس في "تويتر" أن "التقارير التي تفيد بأننا نعتبر إلغاء تجميد الأصول الإيرانية بمثابة لفتة أحادية الجانب تجاه طهران غير صحيحة.. كما قلنا سابقا يجب أن تكون أي خطوة أمريكية ذات مغزى جزءا من عملية تشمل كلا الجانبين".

وتأتي تصريحات برايس بعد تقرير لتلفزيون "سي إن إن" جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس إلغاء تجميد مليار دولار يمكن للسلطات الإيرانية استخدامها لأغراض إنسانية.

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