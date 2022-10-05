الخارجية الأمريكية تؤكد السماح لمواطنها باقر نمازي بمغادرة إيران

شفق نيوز/ صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أنه سُمح للأميركي، باقر نمازي، بمغادرة إيران وأفرج عن ابنه المسجون أيضا، مؤكدا بذلك معلومات أعلنتها الأمم المتحدة من قبل.

وقال المتحدث: "سُمح للمواطن الأميركي المحتجز ظلما باقر نمازي بمغادرة إيران، وسمح لابنه المحتجز ظلما أيضا، بالخروج من السجن".

وأُطلق سراح باقر نمازي (85 عاما) في أوائل 2020 لكن مُنع من الحصول على جواز سفر لمغادرة البلاد بينما لا تعترف إيران بازدواج الجنسية.

ونمازي هو مسؤول سابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أصله من إيران ويحمل الجنسية الأميركية. وقد احتجز في سبتمبر 2016 عندما سافر إلى طهران على أمل مساعدة ابنه سياماك.

واتهم رجل الأعمال، سياماك نمازي، بالتعاون مع حكومة معادية. لكن عائلته تنفي بشدة هذه التهمة وتقول إنه خضع لاستجواب قاس بشأن زمالاته السابقة مع مؤسسات أميركية.

في الشهر الماضي، دعت عائلة سياماك نمازي الذي كان بالسجن منذ نحو سبع سنوات في طهران، إلى الإفراج عنه مؤقتا ليكون إلى جانب والده الذي يحتاج لعملية جراحية جديدة وعاجلة ولا يمكنه مغادرة إيران.