سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخارجية الأمريكية تؤكد السماح لمواطنها باقر نمازي بمغادرة إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-05T06:32:17+0000
الخارجية الأمريكية تؤكد السماح لمواطنها باقر نمازي بمغادرة إيران

شفق نيوز/ صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أنه سُمح للأميركي، باقر نمازي، بمغادرة إيران وأفرج عن ابنه المسجون أيضا، مؤكدا بذلك معلومات أعلنتها الأمم المتحدة من قبل.

وقال المتحدث: "سُمح للمواطن الأميركي المحتجز ظلما باقر نمازي بمغادرة إيران، وسمح لابنه المحتجز ظلما أيضا، بالخروج من السجن".

وأُطلق سراح باقر نمازي (85 عاما) في أوائل 2020 لكن مُنع من الحصول على جواز سفر لمغادرة البلاد بينما لا تعترف إيران بازدواج الجنسية.

ونمازي هو مسؤول سابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أصله من إيران ويحمل الجنسية الأميركية. وقد احتجز في سبتمبر 2016 عندما سافر إلى طهران على أمل مساعدة ابنه سياماك.

واتهم رجل الأعمال، سياماك نمازي، بالتعاون مع حكومة معادية. لكن عائلته تنفي بشدة هذه التهمة وتقول إنه خضع لاستجواب قاس بشأن زمالاته السابقة مع مؤسسات أميركية.

في الشهر الماضي، دعت عائلة سياماك نمازي الذي كان بالسجن منذ نحو سبع سنوات في طهران، إلى الإفراج عنه مؤقتا ليكون إلى جانب والده الذي يحتاج لعملية جراحية جديدة وعاجلة ولا يمكنه مغادرة إيران.

 

 

related

إعفاءات أميركية تسمح بالعمل في مجالات نووية "سلمية" مع إيران

Date: 2019-10-31 07:12:34
إعفاءات أميركية تسمح بالعمل في مجالات نووية "سلمية" مع إيران

تقرير امريكي يدعو بايدن لعدم إبرام صفقة نووية مع إيران: طهران لا تزال تهدد واشنطن

Date: 2022-08-13 20:57:43
تقرير امريكي يدعو بايدن لعدم إبرام صفقة نووية مع إيران: طهران لا تزال تهدد واشنطن

في تطور ملفت.. إيران تعلن استعدادها للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة

Date: 2022-01-24 16:31:28
في تطور ملفت.. إيران تعلن استعدادها للتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة

الحرس الثوري يعلن اسقاط طائرة تجسس امريكية .. و واشنطن تنفي

Date: 2019-06-20 07:46:07
الحرس الثوري يعلن اسقاط طائرة تجسس امريكية .. و واشنطن تنفي

بلينكن: إيران مستمرة بالسعي لامتلاك أسلحة نووية

Date: 2021-06-07 19:01:18
بلينكن: إيران مستمرة بالسعي لامتلاك أسلحة نووية

"البنتاغون" يتراجع: حاملة الطائرات "نيميتز" ستبقى في الخليج

Date: 2021-01-04 08:08:31
"البنتاغون" يتراجع: حاملة الطائرات "نيميتز" ستبقى في الخليج

خامنئي يغلق باب التفاوض مع أمريكا ويبقيه مفتوحًا مع أوروبا ‎

Date: 2019-09-26 15:20:32
خامنئي يغلق باب التفاوض مع أمريكا ويبقيه مفتوحًا مع أوروبا ‎

إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

Date: 2022-03-20 20:59:48
إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب