الخارجية الأمريكية تمول غزة بـ30 مليون دولار وتدعو دولاً أخرى للمساهمة

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، عن رصد تمويل بقيمة 30 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، داعية دولاً أخرى إلى المساهمة في هذا المجال.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الخارجية الأمريكية وافقت على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية".

وأضاف "الخارجية دعت الدول الأخرى إلى دعم المؤسسة التي تقدم المساعدات في قطاع غزة"، مبيناً أن "مؤسسة غزة الإنسانية وزعت أكثر من 46 مليون وجبة حتى الآن".

ووصف ما يجري بقطاع غزة موضحاً "النهب أمرٌ لا يُصدق، منذ اليوم الأول، قلنا إننا منفتحون على إيجاد حلول تقدم المساعدات بشكل آمن لسكان غزة وتحمي إسرائيل".

وتابع بيجوت "هذا الدعم هو تأكيد إضافي على سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو لتحقيق السلام في المنطقة".