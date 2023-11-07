الخارجية الأمريكية: بعثنا رسائل "قوية" لإيران وغزة أرض فلسطينية لا ندعم إعادة احتلالها

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنها بعثت برسائل وصفتها بـ"القوية" إلى إيران بشأن حماية مصالح واشنطن في الشرق الأوسط، فيما شددت على أنها لا تدعم "إعادة احتلال" قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز "بعثنا رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعدادنا لحماية قواتنا ومصالحنا"، وذلك على خلفية تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات منذ نحو أسبوعين.

وفيما يتعلق بالحرب الدائرة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أوضح الخارجية الأمريكية "لا ندعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة وهذا ليس أمراً مطروحاً على الطاولة".

وشددت "غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها"، على حد وصفها.

ويوم أمس الاثنين، كشف مصدر سياسي مطلع، عن رسالتين حملهما رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، للقيادة الإيرانية التي زارها أمس.

وتأتي الزيارة غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى بغداد، مساء أمس الأول الأحد، التقى خلالها السوداني وبحث معه "تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة والتأكيد على ضرورة احتواء الأزمة وضمان عدم اتساعها".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني الى طهران تركز على ملفين، الأول نقل رسائل تحذيرية أمريكية حقيقية لإيران نقلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن استمرار دعم إيران للجماعات المسلحة ودفعها لشن عمليات عسكرية ضد الأهداف والمصالح الامريكية في العراق والمنطقة".

وأضاف أن "الملف الثاني، يتمحور حول طلب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من القيادة الإيرانية السياسية والدينية الضغط على بعض الفصائل المسلحة في العراق من أجل عدم التصعيد العسكري ضد الامريكان، لمنع واشنطن من أي رد فعل عسكري على تلك الهجمات، مما قد يجعل العراق ساحة قتال وتوسع الحرب في عموم المنطقة".