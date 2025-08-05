الخارجية الأمريكية: الشرق الأوسط يتغير وفق رؤية ترامب لتحقيق سلام دائم

شفق نيوز- واشنطن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الشرق الأوسط "يتغير وفق رؤية الرئيس دونالد ترامب" لتحقيق سلام دائم، مؤكدة على سعي الولايات المتحدة للتقريب بين الأطراف السورية.

وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الشرق الأوسط يتغير وهو تغيير طلب الرئيس ترامب أن يكون انعكاساً لأفكار جديدة، وللحصول على السلام الدائم، وليس هذه الحلقة المفرغة".

وأضاف "الدبلوماسية هي السبيل لوقف العنف في سوريا، ونحن فخورون بالمساعدة في التوسط لحل في سوريا ودعم فرنسا لإعادة دمج الشمال الشرقي السوري".

وأكدت "مستقبل سوريا بيد السوريين وندعو إلى الهدوء والحوار، كما أننا نواصل دعم الحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت بروس إلى أن "المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، السفير توماس باراك يواصل الانخراط مع جميع الأطراف لضمان أمن السوريين".