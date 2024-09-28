الخارجية الفرنسية: معلوماتنا تشير إلى أن حسن نصر الله لقي حتفه

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم السبت، إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لقي حتفه.

وقالت الخارجية الفرنسية "نحن على اتصال مع الشركاء الإقليميين واللبنانيين لتجنب التصعيد".

وقبل قليل، أصدر المرشد الإيراني علي الخامنئي، بيانًا حول الأحداث الأخيرة في لبنان، أكد فيه، أن "مصير هذه المنطقة ستقرره قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله".

يأتي ذلك، بعد أنباء بثها الجيش الإسرائيلي، تفيد بأن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.