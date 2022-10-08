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الخارجية الفرنسية تحث رعاياها على مغادرة إيران 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-08T05:16:47+0000
الخارجية الفرنسية تحث رعاياها على مغادرة إيران 

شفق نيوز/ حثت ​فرنسا​ رعاياها على مغادرة ​إيران​ في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى إنهم معرضون لخطر "الاعتقال التعسفي".

وقالت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ عبر موقعها على الإنترنت، إنّ "أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة".

وانتقدت فرنسا إيران هذا الأسبوع بسبب احتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو يوم الخميس يعترفان فيه ب​التجسس​ وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران في وقت سابق أمس الجمعة، إلى الإفراج عن مواطنيها الإثنين.

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