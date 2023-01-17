الخارجية السعودية: تواصلنا مع إيران لإيجاد طريق للحوار

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، عن تواصلها مع الجانب الإيراني من أجل إيجاد أرضية مشتركة لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة في منتدى دافوس إن "التركيز على التنمية بدلاً من الشؤون الجيوسياسية إشارة قوية لإيران والآخرين بأن هناك مسارات أخرى للرخاء المشترك".

وأضاف "المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار فهو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".

وفي سياق متصل، قال السعودية إن لدى بلاده "شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائماً".

من جهة أخرى، أشار إلى أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية مع التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقودا، لافتاً إلى أن "المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة".

وأشار إلى أن أوبك+ واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.