الخارجية الروسية: مجلس أوروبا يتحايل على القانون الدولي لمعاقبتنا

شفق نيوز- موسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، يوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا لم يعد حماية حقوق الإنسان بل محاربة روسيا.

وقال ليوبينسكي، في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "تجلى هذا بوضوح في موقف مجلس أوروبا، فعلى الرغم من انسحاب بلادنا من هذه المنظمة التي كان لها مكانتها في 15 آذار/مارس 2022، لم يعد الهدف الرئيسي لمجلس ستراسبورغ تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بل محاربة روسيا حرفيًا".

وأضاف: العديد من هياكل مجلس أوروبا تتنافس على "مناهضة روسيا".

وأردف ليوبنسكي، أن "مجلس أوروبا، ومن المفارقات، يحاول بالفعل التحايل على القانون الدولي لمعاقبة روسيا وفي الوقت نفسه تجنب أي رد فعل محتمل".

وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا قد اكتسبت حصانة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.