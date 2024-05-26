الخارجية الروسية تربط بين مذكرة اعتقال نتنياهو وغزو العراق

شفق نيوز/ أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأحد، عن استغرابها من عدم قيام المحكمة الجنائية الدولية بـ"معاقبة" بريطانيا لمشاركتها في الحرب على العراق، كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب حربه على قطاع غزة.

وكتبت زاخاروفا على تطبيق "تليغرام"، قائلة "كل ما على (كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية) أن يفعله، هو أن يجيب على سؤال لماذا قصف البريطانيون العراق، ومتى ستعاقبهم الجنائية الدولية على ذلك؟"، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وكان كريم خان قد طلب إصدار مذكرة بحق اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعرض لانتقادات واسعة من لندن وواشنطن إثر ذلك.

وقال خان إن "البريطانيين لم يقصفوا عاصمة إيرلندا الشمالية رداً على الهجمات الإرهابية التي استهدفت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، وتفجير قنبلة راح ضحيتها قتيلان من البرلمان البريطاني".