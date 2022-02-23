الخارجية الروسية تتوعد برد قوي على العقوبات الأمريكية

شفق نيوز/ توعدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، بأن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة سيكون قوياً.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "يجب ألا تكون هناك شكوك من أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة مماثلا، ولكنه سيكون محسوسا بالنسبة للجانب الأميركي".

وأضافت "تلجأ الولايات المتحدة مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها".

يشار إلى أن حزمة العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، وهي بالفعل رقم 101 على التوالي، تتماشى مع محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه إذا نفذت بريطانيا تهديدات ضد وسائل الإعلام الروسية، فلن تنتظر الإجراءات الانتقامية وقتا طويلا.

وقالت للصحفيين "إذا نفذت بريطانيا تهديدات ضد وسائل الإعلام الروسية ، فلن تطول الإجراءات الانتقامية في المستقبل. قد يسأل الصحفيون البريطانيون زملاءهم الألمان عن كيفية حدوث ذلك".

وخلصت إلى القول "بالمناسبة ، تستطيع سارة رينفورد مراسلة (بي بي سي)، التي أصبحت ورقة مساومة في ألعاب الحكومة البريطانية ضد الصحفيين الروس، أن تخبر الكثير عن مشكلة التماثل في العلاقات الدولية".

هذا وأفاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة البريطانية ستعيد النظر في قرار إصدار رخصة بث قناة "آر تي" الروسية.