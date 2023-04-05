الخارجية التركية: إذا أصبح العراق مكاناً لمنظمات تهدد بلادنا سنتحرك

شفق نيوز/ حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، يوم الأربعاء، أن بلاده ستتحرك في حال تحول وجود حزب العمال الكوردستاني في العراق إلى مصدر تهديد لأمنها.

وقال قالن في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن بلاده لن تسمح لحزب العمال الكوردستاني بالتمركز في شمال العراق ويشكل تهديداً وفي الوقت نفسه تركيا تدعم تماما وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية.

وفي إشارة إلى أن تركيا تتخذ دائما موقفا بناء في العلاقات مع العراق، أوضح قالن "ولكن إذا أصبحت أراضي العراق مكانا تستخدمه منظمات إرهابية لتهديد بلادنا، فإنه يتعين علينا التحرك".

وتابع "نعلم أن حزب العمال الكوردستاني لديه تمركز خطير للغاية في السليمانية" مشيرا إلى أن تركيا لن تتغاضى عن ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أوضحت وزارة الخارجية التركية سبب إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية في إقليم كوردستان، مبينة أن "تسلل حزب العمال الكوردستاني للمطار، يهدد سلامة الطيران. سيستمر الإغلاق حتى الثالث من يوليو المقبل".