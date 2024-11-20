الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران

شفق نيوز/ استدعت وزارة الخارجية الايرانية، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران احتجاجا على العقوبات البريطانية الأخيرة على عدد من المؤسسات الإيرانية، وذلك حسبما ذكرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الايرانية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة في خبر نشرته صباح اليوم، أنه "في أعقاب فرض المملكة المتحدة عقوبات غير قانونية على عدد من المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن والخطوط الجوية الإيرانية، بحجة كاذبة وهی إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا. تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني (في غياب السفير) لدى وزارة الخارجية وتم إبلاغه بمستوى احتجاج إيران الشديد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للحكومة البريطانية".

بدوره أدان عباس نادري، مساعد المدير العام فی شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، بشدة هذا الإجراء البريطاني، معتبرا أنه "مخالف للقانون الدولي و يخل بمبدأ حرية الملاحة والتجارة البحرية".

ورفض عباس نادري الادعاء بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، وهو ما اعترف رئيس أوكرانيا نفسه بأنه "كذب، وأوضح".

ونقلت الوكالة عن نادري قوله، إن التعاون المشروع والقانوني لجمهورية إيران الإسلامية مع الدول الأخرى في مجالي الدفاع والأمن أمر ضروري. ليس ضد أي طرف ثالث وتدخل بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك إنجلترا، في التعاون الدفاعي الإيراني مع الدول الأخرى أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.