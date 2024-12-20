الخارجية الامريكية: النفوذ الايراني انتهى في سوريا

شفق نيوز/ اكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف يوم الجمعة، اضمحلال النفوذ الايراني في سوريا بعد سقوط نظام الاسد.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس بحضور وكالة شفق نيوز، إن إيران ليس لها أي دور الان، وتصرف إيران في سوريا خلال الحرب الأهلية ادى إلى تواجد المليشيات خارجية كمقاتلي حزب الله اللبناني واضطهاد الشعب السوري.

وأشارت إلى ان تركيا لها دور كبير الان وهذا شي طبيعي من خلال موقعها الجغرافي في وايضا لها مصالح الوطنية.

وبينت ان الولايات المتحدة تريد أن توجد هناك حكومة في سوريا صاحبة سيادة مثل جيرانها وعلاقتها إيجابية مع دول المنطقة، وتكون إيجابية التواصل مع شعبها ودول المنطقة.