الخارجية الإيرانية: أمريكا تستخدم الدولار للهيمنة أحادية الجانب على العالم

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الولايات المتحدة تستخدم الدولار الأمريكي للهيمنة أحادية الجانب على العالم.

وأعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى الأذهان، اتفاقية العملة التي تم إبرامها مؤخرا بين روسيا وإيران، لضمان سيولة العملات الوطنية في المعاملات التجارية، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني، اقترح استخدام نفس الآلية على مستوى دول مجموعة بريكس.

وشدد المتحدث على أن دول بريكس، تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة، لترويج مبدأ التعددية القطبية وتعزيزه،

وقال كنعاني في مقابلة مع "RT" إن: العالم كله سئم بالفعل من الأحادية الغربية.

وتتجه مجموعة بريكس، إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

ومن الأهداف الرئيسية لدول مجموعة "بريكس" هو الابتعاد عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن 95% من المعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان.

ومن المعروف أن روسيا، تولت رئاسة مجموعة بريكس في الأول من يناير من هذا العام.

وبدأ العام بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة - فبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، باتت المجموعة تضم الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتقوم روسيا في إطار رئاستها للمجموعة، بتنظيم أكثر من 200 فعالية وحدث سياسي واقتصادي واجتماعي.