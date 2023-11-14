الحوثي يهدد السفن الإسرائيلية: سنستهدفها في البحر الأحمر وباب المندب

شفق نيوز/ هدد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء، بمواصلة الهجمات على إسرائيل.

وقال الحوثي في كلمة بثها التلفزيون وفقاً لرويترز، إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب".

واضاف، "عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".

وشنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، لكنها إما أُسقطت أو فشلت في إصابة أهدافها.

وأعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن بينها العاصمة، صنعاء، الخميس الماضي، إنهم أطلقوا صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها ما وصفه المتحدث العسكري باسم الجماعة بأنها "أهداف عسكرية في إيلات".

وقالت إسرائيل إنها استخدمت نظامها الدفاعي "السهم" لاعتراض صواريخ باليستية على بعد نحو 96 كيلومترا قبالة ساحل إيلات، لكنها لم تحدد مصدرها.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، هذا الشهر، إنه نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر ضمن تعزيزاته العسكرية.

وجاءت الهجمات الأخيرة وسط قلق متزايد بشأن قدرة الجماعات المدعومة من إيران على فتح جبهات متعددة ضد إسرائيل.