الحوثي يلمح لـ"تصعيد عالٍ" بعمليات "المقاومة العراقية" قريباً ويعلن استهداف 188 سفينة

شفق نيوز/ المح زعيم حركة انصار الله في اليمن "الحوثيون"، يوم الخميس، الى "تصعيد" بعمليات "المقاومة الإسلامية في العراق" خلال الفترة المقبلة، معلناً في ذات الوقت استهداف 188 سفينة منذ بدء الحوثيين عمليات إسناد غزة.

وقال الحوثي في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المقاومة الإسلامية في العراق نفذت عمليات مكثفة جداً خلال الأيام الماضية وهي تتجه إلى التصعيد أكثر وبفاعلية عالية".

ولفت الى أن "جبهة الإسناد في اليمن نفذت عمليات في البحر الأحمر وبحر العرب وفي المحيط الهندي وبلغ عدد السفن المستهدفة 188 سفينة".

وأشار أيضا الى أن "جبهة الإسناد في اليمن نفذت عمليات بالقصف الصاروخي المتزامن مع عملية الوعد الصادق الثانية باتجاه يافا وأم الرشراش ومواقع في صحراء النقب".

وأكد الحوثي، "إسقاط المزيد من طائرات الاستطلاع المسلح الأمريكي MQ-9 ليصل إجمالي عددها إلى 11 طائرة من هذا النوع خلال هذا العام".