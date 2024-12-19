الحوثي يعلن الحرب على إسرائيل ويهدد "بن غوريون"

شفق نيوز/ أعلن زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، أن جماعته في حالة حرب ضد إسرائيل، وأن الوضع "غير آمن" لشركات الطيران في مطار بن غوريون.

وقال الحوثي في كلمة له، إن "جماعته في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن "الوضع بات غير آمن لشركات الطيران في مطار بن غوريون، وعليها ألا تعود للطيران هناك".

وأضاف: "تم إطلاق الصاروخ الفرط صوتي باتجاه وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على اليمن"، مردفاً: "القصف الإسرائيلي لن يثنينا على مناصرة غزة".

وخلص الحوثي، إلى القول، إن "تسعة مدنيين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على اليمن اليوم".

ويأتي هذا الحديث، بعدما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الحوثيين من أن من يمس إسرائيل "سيدفع ثمنا باهظا للغاية"، بعدما شنت بلاده أبيب غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة للجماعة في اليمن.

وقال نتنياهو في بيان: "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريبا الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني".

وأضاف "يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية".