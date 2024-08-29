الحوثي يتوعد إسرائيل: التحضير للردّ مستمر وسيكون مفاجأة

شفق نيوز/ توعد زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، إسرائيل بالردّ على استهدافها لمدينة الحديدة قبل أسابيع وقال إن ذلك سيكون "مفاجأة".

وقال الحوثي في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "إيران تؤكد حتمية الرد وأميركا في حالة استنفار كبير لمحاولة احتوائه، وجندت بعض الأنظمة العربية لتشارك معه في إعاقة الرد الإيراني والتصدي له".

وأكد أنه "ليس هناك سقف سياسي ولا اعتبارات أخرى يمكن أن يحد من مستوى عملياتنا المساندة لغزة".

وتابع: "القوات البحرية اليمنية نفذت عمليات نوعية ومهمة هذا الأسبوع من بينها اقتحام سفينة سونيون وهي عملية جريئة وشجاعة، فريقان من القوات البحرية اقتحموا السفينة في مرحلتين وعمليتين ودمروا ما فيها من شحنات بعد تفخيخها وتفجيرها".

وبدأت جماعة الحوثي في شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على البحر الأحمر منذ نوفمبر، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.