الحوثي: العدو الأمريكي يسعى لإخضاع المنطقة لإسرائيل وسنواصل مواجهته

شفق نيوز/ اعتبر زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيون"، عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تسعى لإخضاع المنطقة برمتها لشريكها الإسرائيلي، فيما توعد بالرد على القوات الأمريكية عبر استهداف بوارجهم وقطعهم البحرية.

وقال الحوثي، في كلمة له، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العدو الإسرائيلي لا يفي بالتزاماته ويواصل اعتداءاته وجرائمه في الضفة ولبنان وسوريا"، مبيناً أن "ما يسعى له الأمريكيون هو إخضاع المنطقة برمتها لشريكهم الإسرائيلي".

وأكد ألحوثي، "سنرد على العدو الأمريكي بالقصف الصاروخي واستهداف بوارجه وقطعه البحرية"، مستطرداً بالقول "حظرنا الملاحي قد يستهدف العدو الأمريكي أيضاً إذا واصل عدوانه على شعبنا".

وأشار إلى أن "بارجات العدو الأمريكي وقطعه البحرية ستكون مستهدفة طالما استمر في عدوانه"، مضيفاً أن "العدوان الأمريكي لن ينجح أبداً في تقويض قدراتنا العسكرية".

وتابع الحوثي "لن نتزحزح عن توجهنا بإسناد الشعب الفلسطيني وسنواصل مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي"، معتبراً أن "أمريكا تؤكد أن عدوانها علينا يأتي بسبب وقوف شعبنا مع الشعب الفلسطيني، وان أمريكا وإسرائيل تسعيان لفرض معادلة الاستباحة على المنطقة وشعوبها".

وأعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطعَ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ وذلك بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس السبت، ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد "المسلحين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، تفاصيل ضربة وصفها بـ"الحاسمة" ضد الحوثيين في اليمن، مؤكداً انتهاء زمن هذه الجماعة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.