الحوثيون: 14 مصاباً بقصف أمريكي على صنعاء وتصعيد في مدن أخرى

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله"الحوثيون في اليمن، اليوم الاثنين، إصابة 14 مدنياً إثر قصف جوي شنته مقاتلات أمريكية على العاصمة صنعاء، في إطار العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة ضد الجماعة للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، بحسب ما نقل تلفزيون "المسيرة"، إن "14 مواطناً أصيبوا في حصيلة أولية نتيجة عدوان أمريكي على شارع الأربعين في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بأن "العدوان الأمريكي استهدف الطريق العام في منطقة الروضة بمديرية بني الحارث شمال العاصمة"، مضيفة أن "غارتين أمريكيتين طالتا منطقة عطان جنوب غربي صنعاء".

وذكرت أيضاً أن "القصف الأمريكي استهدف بثلاث غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، وبغارتين مديرية رغوان في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)"، دون تفاصيل إضافية.

وجاءت سلسلة الغارات الجوية بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية ثلاث ضربات على معسكر 48، الذي يضم قيادة المنطقة العسكرية المركزية وقيادة قوات الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، حسب ما أفاد مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك".

بالتوازي، استهدف قصف أمريكي مكثف ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، وفق ما أوردته وسائل إعلام تابعة لـ "أنصار الله".

وكانت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" قد أعلنت الاثنين الماضي مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرين، نتيجة غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال صنعاء.

كما سبق للجماعة أن أعلنت مقتل 68 مهاجراً أفريقياً غير شرعي وإصابة 47 آخرين، جراء قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.

وتصاعد التوتر بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ليشمل السفن الأمريكية، رداً على الغارات الجوية المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب قرار "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار، بحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية إضافية، وذلك رداً على استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة بعد انقضاء مهلة مدتها أربعة أيام كانت الجماعة قد منحتها لتل أبيب لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.