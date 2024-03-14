الحوثيون يوسعون دائرة استهداف السفن إلى المحيط الهندي

شفق نيوز/ أعلن زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، يوم الخميس، منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.

وقال الحوثي في خطاب متلفز: "لو دعم المسلمون المقاومة بجدية لاختلفت صورة المعركة في غزة".

ورأى أن "التخاذل والتفريط من المسلمين وفي مقدمتهم أغلب العرب يساهم في جريمة القرن بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع "العدو الإسرائيلي ينفذ جريمة القرن بمشاركة الأمريكيين ودول غربية"، لافتاً إلى أن "عمليات الإنزال الأمريكي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من الاحتياجات، وتستهدف خداع الرأي العام للاستمرار في الإجرام.. مقابل المساعدات المحدودة لأهل غزة تقدم أمريكا أطنانا من القنابل لقتلهم".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة انصار الله (الحوثيون)، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، متوعدة في ذات الوقت بتصعيد عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان.