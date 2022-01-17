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الحوثيون يهددون بشن مزيد من الهجمات على الإمارات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-17T20:17:37+0000
الحوثيون يهددون بشن مزيد من الهجمات على الإمارات

شفق نيوز/ هددت حركة الحوثي اليمنية بشن هجمات ضد أهداف أكثر أهمية في الإمارات مستقبلا بعد ضربات شنتها الحركة يوم الاثنين قالت إنها نُفذت باستخدام خمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران في بيان تلفزيوني إن هجمات يوم الاثنين استهدفت مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة نفطية في منطقة المصفح وأهدافا أخرى "حساسة" في الإمارات.

كانت الإمارات قالت في وقت سابق الاثنين إن هجوما للحوثيين تسبب في انفجارات في شاحنات وقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في المصفح ونشوب حريق بالقرب من مطار أبوظبي.

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