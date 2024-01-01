الحوثيون يهاجمون سفينة حربية امريكية في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية وإيرانية، مساء اليوم الاثنين، بهجوم شنته حركة أنصار الله الحوثية على سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وذكر موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية أن القوات البحرية التابعة للحوثيين في اليمن هاجمت سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية، يجري تبادل مكثف لإطلاق النار.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصادر يمنية بوقوع اشتباكات وانفجارات عنيفة بين الزوارق الحربية اليمنية وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.