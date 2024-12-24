الحوثيون يقصفون هدفاً عسكرياً إسرائيلياً بصاروخ فرط صوتي

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، يوم الثلاثاء، قصف هدف عسكري إسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وذكر بيان للحوثيين، أن "القوة الصاروخية قصفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، مبيناً أن "العملية وصلت لأهدافها بنجاح".

وأكد بيان الحوثيين، "الجهوزية والاستعداد لمواجهةِ العدوانِ الإسرائيلي الأمريكي البريطاني".

والسبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.