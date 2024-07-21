الحوثيون يقصفون إسرائيل بالباليستي ويصيبون سفينة أمريكية بهجوم مسيّر

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون، يوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" بعدد من الصواريخ الباليستية ضد أهداف "مهمة" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.

‎وذكر الحوثيون في بيان لهم، أن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح".

‎وأضاف البيان، أن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفتْ سفينة (Pumba) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

‎وبحسب البيان، تؤكد القواتُ المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن ضد "العدوان الأمريكي البريطاني، وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي"، وأن هذا العدوان لن يثني اليمن عن موقفه الثابت تجاه "مظلومية الشعب الفلسطيني".