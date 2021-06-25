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الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة أكثر من 60 سعودياً بينهم ضباط بقصف مسّير

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-25T05:21:38+0000
الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة أكثر من 60 سعودياً بينهم ضباط بقصف مسّير

شفق نيوز/ قال المتحدث للقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، -الحوثيين- العميد يحيى سريع، إن ضباطا سعوديين وآخرين من القوات اليمنية قتلوا بعملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريب في محافظة حضرموت قبل أيام.

وقال العميد يحيى سريع في بيان، "إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا  للتحالف السعودي الأمريكي في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع (قاصف 2K) استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة"، وفقا لما نقله موقع "أنصار" الرسمي.

وأكد "أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 شخصا من بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين".

وأشار سريع إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا".

 

 

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