الحوثيون يعلنون قصف أهداف عسكرية اسرائيلية بصواريخ باليستية

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون، يوم الأربعاء، قصف أهداف عسكرية اسرائيلية في منطقة "إيلات" بصواريخ باليستية.

وذكر بيان للحوثيين، أن "القوة الصاروخية أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار الحوثيون الى "استمرارهم في تنفيذ عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة"، وفق البيان.