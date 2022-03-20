الحوثيون يعلنون قصف مواقع سعودية "هامة" بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثية"، يوم الأحد، قصف مواقع وصفتها بـ"الهامة والحيوية"، في السعودية بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، إن "القوات المسلحة وفي إطارِ ردِّها المشروعِ على استمرارِ العدوانِ والحصارِ الظالمِ على شعبِنا نفذت عمليةً عسكريةً واسعة (عمليةَ كسرِ الحصارِ الثانيةَ) والتي شملتِ المرحلةُ الأولى منها قصفَ عددٍ من منشآتِ العدوِّ السعوديِّ الحيويةِ والحساسةِ التابعة لشركة أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياض ومنطقةِ ينبعَ ومناطقَ أخرى بدفعاتٍ من الصواريخِ المجنحةِ والبالستيةِ والطائراتِ المسيرة".

واضاف، "فور نجاح المرحلة الأولى نفذتِ القواتُ المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من كسرِ الحصارِ وذلك بقصفِ عددٍ من الأهدافِ الحيويةِ والهامةِ في مناطقَ أبها وخميسِ مشيط وجيزانَ وسامطةَ وظهرانَ الجنوبِ بدفعةٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرة".

وتوعد المتحدث باسم الحوثيين بـ"تنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ لكسرِ الحصارِ الظالمِ ستشملُ أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبانِ العدوِّ المجرم"، بحسب وصفه.

واشار الى أن "القواتِ المسلحةَ اليمنية تمتلك إحداثياتٍ متكاملةٍ ضمنَ بنكِ أهدافٍ خاصٍ يضمُّ عدداً كبيراً من الأهدافِ الحيويةِ قد تُستهدف في أي لحظة"، محذرا "النظام السعودي من تبعاتِ استمرار الحصارِ الغاشم على منشآتهِ ومشاريعهِ الاقتصادية".