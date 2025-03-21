الحوثيون يعلنون قصف قطع بحرية أمريكية ومطار بن غوريون

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثي أن قواتهم استهدفت قطعًا بحرية عسكرية ترافق حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر.

كما أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، في إطار عملياتها العسكرية المستمرة ضد أهداف إسرائيلية.

ومنذ مساء السبت الماضي، يواصل الجيش الأميركي استهداف مدن ومواقع في اليمن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تتحمل إيران مسؤولية كل طلقة نار يطلقها الحوثيون في اليمن.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، في موازاة الحرب الاسرائيلية على غزة.