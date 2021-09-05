الحوثيون يعلنون قصف عملاق النفط السعودي بـ10 مسيرات و6 صواريخ باليستية

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون، يوم الاحد، استهداف منشآت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو بـ10 طائرات مسيرة، و6 صواريخ باليستية.

وقال الحوثيون في بيان، إن "قواتنا المسلحة نفذت عملية توازن الردع السابعة، وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي".

وأوضح أنه "تم استهدافُ منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمِنطقةِ الدمامِ شرقيَّ السعوديةِ بثماني طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ وصاروخٍ باليستيٍّ نوع (ذو الفقار)".

وتابع البيان، "تم قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وبطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد٣، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها".