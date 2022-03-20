"الحوثيون" يعلنون عملية عسكرية "باليستية" في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الأحد أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة" بصواريخ باليستية على منشآت حساسة تابعة لشركة "أرامكو" وأهداف حيوية في السعودية.

وقالت الحركة في بيان إن قواتها المسلحة "أطلقت المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار، والتي استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان بدفعة من الصواريخ الباليستية والمجنحة طراز قدس 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

كما وجهت الحركة، تحذيراً للسعودية، "بدأت بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار كما وعدت، وأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة".