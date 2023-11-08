"المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة الشدادي في الحسكة والحوثيون يسقطون "طائرة تجسس امريكية"

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، استهداف قاعدة الشدادي في الحسكة السورية، في وقت أعلن الحوثيون إسقاط "طائرة تجسس امريكية".

وذكر بيان لـ"المقاومة العراقية"، أن "مقاتليها استهدفوا، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالطائرات المسيّرة، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

من جانبه قال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي، وقد تم إسقاطها بعون الله بالسلاح المناسب".

وأضاف ان "القوات المسلحة اليمنية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية"، مبينا ان "التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".