الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة امريكية وإصابة سفينة بريطانية: معرضة للغرق

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، يوم الإثنين، إسقاط طائرة امريكية وإصابة سفينة بريطانية بالصواريخ في خليج عدن، وأشارت الى أنها "معرضة للغرق".

وذكر بيان للجماعة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قواتها البحرية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن "RUBYMAR" وذلك بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضافت، "كان من نتائج العملية إصابةُ السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكلٍ كامل"، موضحة أنه "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن". وتابع البيان، "حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

ولفت البيان الى ان "الدفاعات الجوية اليمنية في الحديدة تمكنت من إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ (MQ9) بصاروخٍ مناسبٍ أثناء قيامها بمهام عدائيةٍ ضدّ بلدنا لصالح الكيان الصهيوني" وفق تعبير البيان.