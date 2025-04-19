الحوثيون يعلنون إسقاط ثاني طائرة أمريكية خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت حركة انصار الله "الحوثيين"، يوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية أثناء تحليقها في سماء صنعاء، وهي ثاني عملية من نوعها في غضون 24 ساعة.

وقال المتحدث العسكري للحركة يحيى سريع، إن "الطائرة من طراز (MQ_9)، وأسقطت بصاروخ أرض جو "محلي الصنع"، مشيرا إلى أن "العملية تعد الثانية خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري".

ولفت سريع إلى أن "عدد الطائرات الأمريكية التي تم إسقاطها لغاية الان وصل إلى 21 طائرة".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية، ويأتي ذلك منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.