الحوثيون يعلنون تنفيذ هجومين على تل ابيب وعسقلان بصاروخ باليستي وطيران مسيرّ

شفق نيوز/ أعلنت حركة انصار الله اليمنية (الحوثيون)، يوم الجمعة، تنفيذ هجومين على تل ابيب وعسقلان بصاروخ باليستي وطيران مسيرّ.

وقال المتحدث العسكري للجماعة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "نفذت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ من خلالِها هدفاً عسكرياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "فلسطين2" واستهدفتْ كذلك هدفاً حيوياً في منطقةِ "عسقلان" المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع "يافا"، وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح".

وأضاف أن "القوات المسلحةَ اليمنيةَ سوفَ تنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ انتصاراً لدماءِ إخوانِنا في فلسطينَ وانتصاراً لدماءِ إخوانِنا في لبنانَ وأنها بعونِ اللهِ تعالى لن تتوقفَ عن عملياتِ الإسنادِ العسكريِّ خلالَ الأيامِ المقبلةِ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على غزةَ وكذلك على لبنانَ".